Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Babalar Günü nedeniyle Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, deneyimli vatandaşların Babalar Günü’nü kutladı.

Başkan Ataç, pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla deneyimli vatandaşların konakladığı Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’ni, oğlu Cenk Ataç ile birlikte ziyaret etti. Merkez sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ataç, buradaki vatandaşlarla sohbet ederek, Babalar Günü’nü kutladı.

"Bu ailenin bir parçası olarak bizi şereflendirdiğiniz için size minnettarım"

Başkan Ataç ziyaretinde, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’nde konaklayan vatandaşların kendisi için öneminden bahsederek; "Bugün Babalar Günü. Sizler ailemizin büyüğü gibisiniz. Sağlıklı olmanız, keyifli olmanız, tüm ihtiyaçlarınızın burada karşılanması çok önemli. Sizi el üstünde tutmak, bizim en önemli görevlerimizden. Babalar Günü’nüz kutlu olsun. Bu merkezdeki çalışma arkadaşlarımız sizlerin oğlu, kızı. Onlar size böyle yaklaşıyorlar. Burada büyük bir aile var. Bu ailenin bir parçası olarak bizi şereflendirdiğiniz için size minnettarım" şeklinde konuştu.