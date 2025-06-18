Söke İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, görev yeri değişikliği nedeniyle Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a veda ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır’a tayini çıkan Binbaşı Mehmet Emre Mengi ile makamında bir araya gelen Başkan Arıkan, görev süresi boyunca gösterdiği özverili çalışmaları ve ilçeye sağladığı katkılar için teşekkür etti. Başkan Arıkan, Söke halkı adına Binbaşı Mengi’ye günün anısına plaket takdim etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Görev süresi boyunca ilçemizde başarılı çalışmalara imza atan Binbaşı Mehmet Emre Mengi’ye teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.

Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a görev süresi için gösterdiği ilgi, kurumsal dayanışma ve işbirliği için teşekkür etti.