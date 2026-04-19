Kıyı Ege Belediyeler birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen uluslararası yerel yönetimler toplantısında yer aldı. Zirvede demokrasi, sosyal adalet ve kentlerin küresel krizlerdeki rolü ele alındı.

Yerel yönetimlerin önemi değerlendirildi

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in davetiyle düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik programında, yerel yönetimlerin demokrasideki kritik rolü, küresel krizler karşısında kentlerin sorumluluğu, yerel demokrasi ile sosyal adalet arasındaki ilişki değerlendirildi.

Uluslararası iş birliği mesajı

Toplantıda ayrıca dünya genelinde derinleşen siyasal, toplumsal, ekonomik ve çevresel krizlere karşı ortak çözüm yolları, demokrasi, sosyal adalet ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Program kapsamında yeni fikir ve projelerin geliştirilmesi ile kentler arasında ortak çalışma alanlarının genişletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.