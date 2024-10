Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Taraklı 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede huzur şehrine en iyi hizmeti ulaştırmak için gayretle çalıştıklarını belirten Alemdar, “22 yıldır Taraklı’yla iç içeyiz. Şehrin tarihini, güzelliklerini, coğrafyasını çok seviyoruz ve burada huzur buluyoruz. Yolları ve alt yapıyı yenileyerek hizmete başladık. Gayemiz buraya en kaliteli hizmeti ulaştırarak bu kültürel emaneti çocuklarımıza miras bırakmaktır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Taraklı 8. Olağan İlçe Kongresi’nde partililerle buluştu. Kongreye AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti Taraklı İlçe Başkanı Mustafa Özen, MHP Taraklı İlçe Başkanı Halim Cingöz, ilçe başkanları, teşkilat mensupları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajıyla başlayan kongrede konuşan Başkan Alemdar, Osmanlı mirası Taraklı’nın tarihinden, kültürel dokusundan ve huzur ikliminden bahsetti ve gayenin ecdadın kurduğu kutlu emaneti çocuklara bırakmak olduğunu söyledi.

"Taraklı nefes aldığımız, huzur bulduğumuz yerdir"

22 yıldır Taraklı ile iç içe olduklarını ve görev başladığı andan itibaren bölgeye gayretle hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Alemdar, "Taraklı, tarihi dokusu, kültürü ve güzel insanlarıyla sakin şehir olarak anılan, nadide ilçelerimizden biridir. Geçmişten günümüze taşıdığı izlerle kendinden söz ettiren bir yer. Hepimizin nefes almak ve huzur bulmak için geldiği bir ilçe. 22 yıldır Taraklı ile iç içeyiz. İlçenin tarihini, güzelliklerini ve coğrafyasını mutlu ve huzurlu bir şekilde görmek bizleri sevindiriyor. Yollarından başlayarak, altyapısı yenilemesiyle Taraklı’ya hizmet etmeye başladık. Cumhur İttifakı’nın uyumlu bir iş birliği içinde Taraklı’yı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bu topraklardaki kültürü miras bırakacağız"

Başkan Alemdar içme suyu altyapısı eksik olan bölgelerde gerekli çalışmanın başlatıldığını ifade ederek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu altyapısı eksik olan bölgelerde çalışmalarımızı başlattık. Taraklı Belediye başkanımızla yaptığımız toplantıda, her sıkıntıda Büyükşehir’in imkanlarının Taraklı halkının yanında olduğunu söyledik. Bizim amacımız, insanımıza hizmet etmek ve refah seviyesini yükseltmektir. Taraklı’nın her mahallesinde, her sokağında birlik içinde olacağız. Gayemiz buraya en kaliteli hizmeti ulaştırarak bu kültürel emaneti çocuklarımıza miras bırakmaktır" şeklinde konuştu.