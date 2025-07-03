Han İlçesi’ne ziyarette bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "TOKİ tarafından ilçemize kazandırılacak 111 adet depreme dayanıklı sosyal konutun ve 4 adet iş yerinin temeli bugün atıldı" dedi.

Başkan Albayrak, saha çalışmaları çerçevesinde ilçe ziyaretlerine ara vermeksizin devam ediyor. Son olarak Han İlçesi’ni ziyaret eden Başkan Albayrak, ’AK Parti Seninle Eskişehir’ sloganıyla çalışmalarını ilçe ilçe sürdürüyor. Bu çerçevede, istişare toplantılarının düzenlendi. Toplantıların ardından tam kadro Frigya’nın kalbinde yer alan Yazılıkaya Midas Anıtı ziyaret edildi.

"Ülkemizin farklı noktalarında çıkan yangınlar için oldukça üzgünüz"

Han İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Başkan Albayrak, konuşmasına başlarken, "Ülkemizin farklı noktalarında çıkan yangınlar için oldukça üzgünüz, içimiz yanıyor. Yangınların son bulması için devletimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor, yangınları söndürmek için çalışan kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Depreme dayanıklı 111 sosyal konutun ve 4 adet iş yerinin temeli bugün atıldı"

Han’ın hak ettiği potansiyele ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirten ve 111 TOKİ konutu için ilçede atılan temelin hayırlı olmasını dileyen Albayrak, şunları söyledi:

"Tarihiyle, doğasıyla ve kadim mirasıyla Eskişehir’imizin mücevher köşelerinden biri olan Han ilçemizdeydik. Belediye başkanımız sayın Bekir Belceli, ilçe başkanımız sayın Arif Taşçı ve değerli teşkilat mensuplarımızla bir araya gelerek, hem teşkilât çalışmalarımızı değerlendirdik hem de vatandaşlarımızla kucaklaştık. Han’ın hak ettiği potansiyeline ulaşması için hep birlikte çalışıyoruz. TOKİ tarafından ilçemize kazandırılacak 111 adet depreme dayanıklı sosyal konutun ve 4 adet iş yerinin temeli bugün atıldı. Hayırlı olsun. İnşallah en yakın sürede Han ilçe sakinlerimize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz bir an dahi durmuyor, çalışıyor. Bu çerçevede, sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kıymetli bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılması planlanan projelerle birlikte özellikle dış ilçelerimize kazandırılan bu eserler önümüzdeki yıllar için önem arz ediyor. Yazılıkaya Midas Anıtı gibi eşsiz değerlerimizin tanıtımı, sadece Han’a değil, tüm Eskişehir’imize fayda sağlayacaktır. Tarihi dokusuyla ziyaretçilerine adeta zaman yolculuğu yaşatan Han ilçemizi hep birlikte daha görünür kılacağız. Han için durmak yok, yola devam!"

Programa, Başkan Albayrak’ın yanı sıra Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve teşkilât mensupları katılım sağladı.