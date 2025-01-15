Basın İlan Kurumu, süreli yayınlarla ilgili eski versiyonu uygulamadan kaldırılan NACE Kodlarının yenisinin alınarak kuruma bildirilmesi gerektiği bildirildi.ANKARA (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK), sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden kurumsal uyarıda bulundu.

İşletmelerin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini tanımlayan NACE Kodu'nun 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni versiyonuyla uygulamaya konulduğunun altı çizilen açıklamada, Basın İlan Kurumu görev alanında bulunan süreli yayınların, bağlı oldukları vergi dairesi ve ticaret odasında yapacakları yenileme işlemlerinin ardından Kurumumuza bildirimde bulunmaları zorunlu olduğu belirtildi.



Kodun son iki rakamının sıfır olması bu kodların alt gruplarının olmadığını göstermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmesi zorunlu olan iş yerinin faaliyet kodu ile çalışanların meslek adı ve kodunun birbiriyle mutabık olmaması durumunda, ihbar ve şikâyet üzerine SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda iş yerine idari para cezası uygulanmaktadır.

KOD DEĞİŞİKLİĞİ VE BİLDİRİMİ

BİK'ten yapılan duyuruda, "Kod değişikliği yapmak için kayıtlı olunan vergi dairesine “NACE Kodu değişikliği” konulu talep dilekçesi verilerek, talep edilen ve sorumlu alanlarda belirtilen kodun vergi dairesi kayıtlarına ve vergi levhasına işlenmesi gerekmektedir. Bu işlemi müteakiben vergi dairesinden alınan yeni NACE kodunu gösteren vergi levhasının bir sureti ve mükellefiyet yazısı ile bağlı olunan ticaret odasına değişiklik talep dilekçesi verilmelidir. Yapılan değişikliklerin Kurumumuz Şube Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.