Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu; Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen ’Türkiye Yüzyılı Kayseri Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katıldı.

Bakan Memişoğlu; Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, hastanemiz yöneticileri, hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanları tarafından çiçek takdim edilerek karşılandı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Başhekimlik ziyaretinde Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan tarafından hastane Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği doktorlarından Uzm. Dr. Sare Şahin tarafından çizilen, cerrah Sabuncuoğlu Şerefeddin’in kendi çizimlerinden oluşan ve Türkçe yazılmış ilk Cerrahi Atlas olarak kabul edilen eserinden seçilmiş bir minyatür ve yine hastane Kardiyoloji Kliniği doktorlarından Uzm. Dr. Tarık Sirkeci’nin el yapımı eseri olan dolma kalemi takdim etti.

Kendisi de bir cerrah olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu; Osmanlı döneminde Türk Tıp Tarihi’ne önemli katkılar sunmuş Sabuncuoğlu Şerefeddin’in hatırlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.