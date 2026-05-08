Erzincan'da düzenlenen 'Zirvede Kadın Var!' etkinliği, kadın girişimcilerin başarı hikâyelerine ev sahipliği yaptı. Kadın liderliği ve girişimciliğinin ön plana çıktığı program, iş dünyası ve katılımcılar tarafından ilgi gördü.

'Zirvede Kadın Var!' platformunun Anadolu'daki 16'ncı durağı olan Erzincan buluşması, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyonda üretimden sanata, gastronomiden psikolojiye kadar farklı alanlarda başarı elde eden kadınlar deneyimlerini paylaştı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Alaattin Tuncay Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal hayattaki rolü ele alındı. Türkiye'nin ilk çok disiplinli kadın zirvesi olarak dikkat çeken platform, Erzincan'daki yoğun katılımla kadın dayanışmasının güçlü örneklerinden birine sahne oldu.

Programa Erzincan Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, SGK Müdürü Av. Burcu Tatoğlu, iş dünyası temsilcileri, kadın girişimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik boyunca kadınların üretim, istihdam ve girişimcilik alanındaki katkıları değerlendirilirken, başarı hikâyeleri katılımcılara ilham verdi.