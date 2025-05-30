Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Başakşehir Spor Stratejik Plan Çalıştayı başladı. Çalıştayın açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir’de her mahallesinde spor parkları bulunan, her yaştan insanın yaşam boyu spor yapabilmesi çalışmalar düzenleyen Başakşehir Belediyesi, stratejik planlama doğrultusunda önemli bir adım attı. Başakşehir Belediyesi bu kapsamda gençliğin ve sporun şehri olma vizyonuyla yeni bir çalıştaya daha ev sahipliği yapıyor. Akademisyenler, spor yöneticileri, eğitmenler ve uzmanların bir araya gelerek sporun geleceğine yön vereceği Başakşehir Spor Stratejik Plan Çalıştayı başladı. Başakşehir Belediyesi Spor Araştırma Bilim Kurulu öncülüğünde; İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya; Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

5 ana başlık altında yapılacak oturumlarda "Sosyal Etki ve Katılım", "Altyapı ve Erişim", "İnsan Kaynağı ve Eğitim", "Teknoloji ve Yenilik", "Sürdürülebilirlik ve İş Birliği" konuları ele alınacak. Başakşehir’de sporun geleceğine dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılması planlanan ve 2 gün sürecek çalıştay sonunda ortaya konacak stratejilerin, yalnızca Başakşehir’e değil, Türkiye’deki tüm yerel yönetimlere örnek olması hedefleniyor.

"Türkiye’de tüm kurumların kullanacağı hale dönüştürülür"

Programın açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Karaoğlu, "Bilim kurulumuzun çok büyük emeği var. Çünkü onlar bu fikirleri ürettikleri için bu şehirde bu fikirler aslında vücut buluyor, hayata geçiyor. Başakşehir Belediyemizin tüm spor ekibi, akademi mezunu pırıl pırıl gençlerden oluşuyor. Bu, bizim için gurur kaynağı. Sadece sporda değil, tüm branşlarda Başakşehir’in en önemli farkıdır çalıştaylar, eğitim programları yapılabilir. Başakşehir Belediyesi’nin yaptığı tüm çalışmalar, çalıştaylar, zirveler, oturumlar, hatta eğitim çalışmaları proaktif hale getirilir ve bunlar Türkiye’de tüm kurumların kullanacağı hale dönüştürülür, oralara ulaştırılır" dedi.