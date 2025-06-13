Bartın Üniversitesinin (BARÜ) iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında sürdürülebilir çözümler geliştirdiği projenin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Avrupa Birliği IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında hazırladığı "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" (BİRUS) Projesinde sona gelindi. Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesinin de ortakları arasında yer aldığı projenin, BARÜ’nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanını da kapsayan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kapanış toplantısı düzenlendi. Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Gümüş’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Projede doğal afetlerin risklerini düşürmek amaçlandı

Taşkın ve su kıtlığına karşı etkin çözümler üretmenin önemine değinen Prof. Dr. Gümüş, "Üniversitemiz tarafından taşkın ve su kıtlığı problemlerini aynı anda yaşayan Bartın’da iklim değişikliği etkilerini en aza indirecek önemli bir proje hayata geçirildi. BİRUS projesi ile disiplinler arası bir konsorsiyumla oluşabilecek doğal afet risklerini azaltacak stratejiler adım adım ilerletildi. Şehrimizin ve ülkemizin daha yaşanabilir yarınları olsun diye çalıştığımız bu süreçte elde ettiğimiz çıktıların alana katkı sunacağına inanıyoruz" dedi. Ardından BİRUS Projesi Koordinatör Yardımcısı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici tarafından proje aktivitelerini içeren bir sunum yapıldı. Proje sürecinde uygulanan yol haritasını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Gemici, "Taşkın erken uyarı sistemi geliştirdiğimiz bu süreçte 50’den fazla köy, 250’den fazla lokasyon yerinde incelendi. Belirlenen yerlerde taşkın ve veri izleme sistemi kuruldu. Haritalama ve planlama faaliyetleri yürütüldü. Yağmur suyu hasadı ve yeşil çatı pilot uygulamaları için alanlar incelendi. Farkındalık artırma çalışmaları kapsamında sempozyumlar düzenlenerek kitapçıklar basıldı. Okullarda ve kırsal yerleşimlerde eğitimler verildi. 18 aylık bu süreci proje ekibi olarak başarıyla tamamladık" diye bilgilendirmelerde bulundu.

Soru ve cevapların alınmasının ardından proje ekibi sahnede günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Program, katılımcıların yeşil çatı uygulamasının bir örneği olarak kütüphane binasında düzenlenen alanın yerinde incelenmesiyle son buldu.