Bartın Üniversitesi (BARÜ) Times Higher Education (THE) 2025 Etki Sıralamasında (University Impact Rankings for 2025) 2 alanda dünya genelinde ilk 200’e girerken Türkiye’de ise ilk 5’te yer aldı.

Dünyanın en saygın akademik sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Üniversite Etki Sıralaması 2025" (University Impact Rankings for 2025) açıklandı. Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma için yol haritası görevi gören hedefleri doğrultusunda 2.526 kurumun değerlendirildiği genel sıralamada Bartın Üniversitesi (BARÜ) 601-800 bandında yer alarak önemli bir başarı kaydetti. Türkiye sıralamasında ise BARÜ, en iyi 19’uncu üniversite oldu.

BARÜ 2 alanda ilk 200’de

Bu listeye göre 17 alt başlıkta yapılan değerlendirmelerde dünyadaki birçok üniversiteyi geride bırakan BARÜ, sıralamalardaki yerini bu yıl da yükseltti. BARÜ; 2025 Etki Sıralamasında "Sorumlu Üretim ve Tüketim" alanında dünyada 97’nci olarak ilk 100’e girme başarısı gösterdi. "Temiz Su ve Sanitasyon" kategorisinde 101-200; "Açlığa Son", "Eşitsizliklerin Azaltılması", "İklim Eylemi", "Sudaki Yaşam" kategorilerinde ise 401-600 bandında yer almayı başardı.

Ayrıca "Erişilebilir ve Temiz Enerji", "Karasal Yaşam", "Yoksulluğa Son" ile "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" kategorilerinde ise 601-800 bandında gösterilen BARÜ, girdiği tüm alanlarda başarısını artırdı. "Sağlık ve Kaliteli Yaşam", "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı", "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" kategorilerinde de 801-1000 bandına girdi.

BARÜ; "Nitelikli Eğitim", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme", "Amaçlar İçin Ortaklıklar" alanlarında ise 1001-1500 aralığında sıralandı.

Türkiye’deki üniversiteler arasında üst sırada

Listeye Türkiye’den girebilme başarısı gösteren 108 kurum arasından Türkiye’nin en iyi 19’uncu üniversitesi olarak yerini alan BARÜ, her yıl sıralamaya giren üniversite sayısındaki artışa rağmen yükselişini sürdürdü.

BARÜ "Sorumlu Üretim ve Tüketim" kategorisinde Türkiye 3’üncülüğü elde ederken "Temiz Su ve Sanitasyon"da 4’üncü, "İklim Eylemi" alanında ise 15’inci oldu. "Eşitsizliklerin Azaltılması", "Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar", "Açlığa Son", "Yoksulluğa Son" ve "Sudaki Yaşam" alanlarında da ön sıralarda yer aldı.

"Başarımızı daha ileriye taşımak için sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmayı sürdüreceğiz"

Üniversitelerin topluma, çevreye ve insanlığa katkılarını ölçen bu prestijli sıralamada önemli bir başarı elde ettiklerini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Toplumsal sorumluluğu ön planda tutan bir üniversite olarak ulusal ve uluslararası düzeyde adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Kurumsal vizyonumuzun bir yansıması olan bu başarıyı daha da ileriye taşımak için sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle başarılarımıza katkı sunan tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.