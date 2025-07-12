Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen konferansta 15 Temmuz darbe girişimi tarihsel ve toplumsal boyutuyla değerlendirildi.

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlk olarak "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen konferansta birlik ve beraberlik mesajı verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Vali Arslan, "15 Temmuz 2016 gecesi tarihimizin en karanlık anlarından biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Ancak bu karanlık gece aynı zamanda milletimizin vatanına, bayrağına, demokrasisine olan bağlılığını ve direniş ruhunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği büyük bir zaferin adıdır. Bizler de haince gerçekleştirilen darbe girişimini asla unutmayacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza yaşananları anlatmak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için hep birlikte el birliğiyle ve gönül birliğiyle çalışacağız" dedi.

Rektör Akkaya: "15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız"

Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin asla bozulamayacağının altını çizen Rektör Akkaya ise "Bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu seneidevriyesindeyiz. O gece ülkemizin geleceğini karartmak için yapılan darbe girişimine karşı aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tek yürek olarak özgürlüğüne ve iradesine sahip çıktı. Kahramanlarımızın direnişine şahit olduğumuz hain darbe girişiminde milletimiz, dayanışma ruhuyla geleceğimizi kazanırken tüm dünyaya Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin asla bozulamayacağı mesajını da verdi. Bu vesileyle 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağımızın altını çiziyor, o gece şehadete yürüyen Bartınlı şehidimiz Mustafa Yaman ile birlikte tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zaferin Adı Türkiye konferansında 15 Temmuz ruhu anlatıldı

15 Temmuz ile ilgili gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü BARÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı yaparken SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ise konuşmacı olarak yer aldı.

Yusuf Alabarda, "Türkiye’deki Darbe Süreçleri ve 15 Temmuz" konusunda katılımcılara bilgi verdi. Türkiye’de tarihsel süreçte yaşanan darbeleri anlatarak 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeleri aktardı. Ayrıca Alabarda, geçmiş dönemde yaşanan her darbenin bir sonrakini beslediğini ancak 15 Temmuz’un bir farkı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkenin iradesinin ayakta tutulduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Yılmaz ise "Türkiye Demokrasisine Bir Darbe Girişimi ve Batı Medyasının İmtihanı: Batı Medyasında 15 Temmuz" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yılmaz sunumunda, çeşitli uluslararası medya kuruluşlarının yayınlarında ve haberlerinde 15 Temmuz darbe girişimine nasıl yer verildiğini, verilen bilgilerin yanlışlığını görseller üzerinden anlattı.

Konferansta BARÜ Bartın Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencileri tarafından hazırlanan "Zaferin Adı Türkiye Poster Sergisi"nde 15 Temmuz darbe girişiminde halkın gösterdiği direnişin yansıtıldığı eserler sergilendi.

Katılımcılara, BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesi bünyesinde yer alan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi bağlamında darbelerin sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel etkilerini konu alan kitaplara nasıl erişebilecekleri de anlatıldı. İl protokolü, akademik ve idari insan kaynağı tarafından yoğun ilgiyle takip edilen "Zaferin Adı Türkiye" programı, millet iradesi ve bütünlüğünü hedef alan girişimlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle son buldu.