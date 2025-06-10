Bartın Üniversitesi (BARÜ) öncülüğünde yürütülen proje kapsamında medya kuruluşları ziyaret edilerek, iklim değişikliğine uyum ve toplumsal dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bartın Üniversitesi’nin (BARÜ) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamındaki çalışmalarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan projeyle son yıllarda etkisini giderek daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliğine karşı uyum ve dayanımın artırılması yönünde önemli adımlar atıldı.

İklim değişikliğine uyum ve dayanımda medya iş birliği

BARÜ yürütücülüğünde Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin paydaşlığında hayata geçirilen "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması (BİRUS) Projesi" kapsamındaki faaliyetler medya temsilcilerine aktarıldı. BİRUS Proje ekibinden BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa Artar ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İletişim Fakültesinden Dr. Mehmet Ceylan tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, iklim temelli sorunların çözümüne yönelik geliştirilen yenilikçi uygulamaları medya temsilcilerine aktarıldı.

Proje kapsamında yapılan uygulamalar hakkında bilgi verildi. Toplantılarda, proje ile iklim değişikliğine bağlı olarak taşkın ve su kıtlığı sorunlarını aynı anda yaşayan Bartın’da, küresel olarak etkisini giderek daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi yönünde yapılmaya başlanan çalışmalar anlatıldı. Böylece haritalama, mobil gözlem platformu, erken uyarı sistemi, yağmur suyu hasadı ve yeşil çatı çözümleri gibi başlıklardaki aktiviteler değerlendirildi. Ayrıca farkındalık eğitimleriyle iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında atılan adımların önemi vurgulandı. İklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesinin amaçlandığı projenin kapanış toplantısı 12 Haziran 2025, Perşembe günü Kutlubey yerleşkesi Kütüphane konferans Salonunda gerçekleştirilerek, elde edilen tüm kazanımlar kamuoyuyla paylaşılacak.