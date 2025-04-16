Bartın’ın en yoğun caddesinin trafiğe kapatılabilmesi amacıyla 3 günlük deney yapılacak.

Bartın’ın en yoğun caddesi olan Şadırvan’ın araç trafiğine kapatılması ve şehir merkezindeki trafik yoğunluğun azaltılması amacıyla deneme yapılacak. İl Trafik Komisyonu kararı, Bartın Belediyesi ve Bartın Emniyet Müdürlüğü koordinasinde bazı caddelerde trafik düzenlemesi yapıldı. Trafiğin sağlanacağı güzergahlarda subalama çalışması yapılarak, trafik levhaları siyah poşet ile kapatıldı.

Güzergahlardaki düzenleme ve çalışmalar gün boyu devam ederken, yeni belirlenen güzergah ve yönlerdeki trafik akışına trafik 17 Nisan Perşembe günü sabah başlanacak. 3 gün boyunce devam edecek deneme ile trafiğin kalıcı olarak verilebilmesi amacıyla eksikler ve ihtiyaçlar tespit edilecek.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, düzenleme kapsamında bazı yolların kapatılacağını, bazı yolların gidiş geliş istikametlerinin tersine çevrileceğini kaydetti.

Denemenin başarılı olması halinde Bartın’ın en yoğun caddesi Şadırvan, araç trafiğine kapatılarak, sadece yayallar için hizmet verecek.

Deneme başarılı olursa Şadırvan Caddesi, 18 yıl önce araç trafiğine kapatılan Hükümet caddesinden sonra şehir de, araç trafiğine kapalı ikinci caddesi olacak.