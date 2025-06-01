Bartın’da 12 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Çilek Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Çilek kostüm yarışmasının yapıldığı festivalin ilk gününde Bartınlılar ünlü sanatçı Aydilge konseri ile coştu.

Bartın’da en son 2013 yılında gerçekleştirilen Çilek Festivali, 12 yıl sonra yeniden yapıldı. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen ve 6 gün sürecek olan Çilek Festivali, bugün yapılan kortej yürüyüşü ile start aldı. Korteje katılanlar, belediye binası önünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı’na kadar bando takımı, dansçı kızlar ve çilek kostümlü genç ve çocuklar eşliğinde yürüdü.

Kostüm yarışmasında renkli görüntüler

Cumhuriyet Meydanı’nda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise kostüm yarışması yapıldı. Jüri üyeleri tarafından yetişkinler ve çocuklar kategorisinde en güzel çilek kostümleri belirlendi. Festivalin ilk gününde halk dansları gösterisi ve DJ performansının ardından ise Aydilge konseri düzenlendi.

Aydilge’ye çilek ikramı

Sahneye çıkan ünlü sanatçı Aydilge, sevilen parçaları ile alandakileri coşturdu. Sanatçıya Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ve bir üretici tarafından Bartın çileği hediye edildi. Sahnede çileğin tadına bakan Aydilge, çok beğendiğini söyleyerek, orkestra üyelerine de tadına bakmaları amacıyla aynı çilekten verdi. Konsere devam eden Aydilge performansı ile Bartınlılardan alkış aldı.

Çocukluk anısını anlattı

Konser esnasında elektro gitar çalan Aydilge, bir çocukluk anısını da paylaştı. Çocukluk döneminde gitar çalmayı çok istediğini anlatan Aydilge, "Çocukken gitar çalmayı çok istiyordum. Gitar çalmak, elektro gitar çalmak istediğimi söylediğimde, bana ’kızlar gitar çalmayı, elektro gitar çalmayı beceremez, kızlara ağır gelir. Kızlar yapamaz’ demişlerdi. Ben de o zaman da aynı şeyi söylemiştim. Kızlar ne isterseler başarabilirler" diye konuştu.

Aydilge konseri ile festivalin ilk gün etkinlikleri de sona erdi..