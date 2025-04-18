Bartın’da 5 orman işçisine güneş enerjisi üretebilen karavan verildi. Yüzde 20 hibe ile verilen karavanlar törenle sahiplerine teslim edildi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde Orman İşletme binasının bahçesinde gerçekleştirilen törenle, Orköy Projesi desteği ile başvuruda bulunan 5 orman köylüsüne güneş enerjisi üretebilen çekme karavan verildi. Yüzde 20 hibe ile verilen karavanlar ile 8 işçiye traktör, 3 işçiye ise çekme vinç hediye edildi.

Teslim törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Tekin, il ve ilçe protokolü ile hak sahibi orman köylüleri katıldı. Törenle teslim edilen karavanları inceleyen Vali Arslan, traktörlerden birinin sürücü koltuğuna oturarak test etti.

Traktörleri teslim alan orman işçileri programın bitiminde, ilçede tur attı.

Karavan, traktör ve vinçlerin orman envalinin üretim ve nakliyesinde çalışan işçilerin çalışma şartlarını kolaylaştırmak ve ailelerin ormanlarda daha sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla verildiği belirtildi.