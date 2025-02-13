Bandırma’da Berat Kandili, ilçedeki camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi. Haydar Çavuş Camii başta olmak üzere yedi farklı camide gerçekleştirilen kandil programlarında dualar, vaazlar ve Kur’an-ı Kerim tilavetleri yer aldı.

Akşam namazının ardından başlayan programlarda, Haydar Çavuş Camii’nde Bandırma Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan vaaz verdi. Edincik Mahallesi Buhye Camii’nde Tahsin Güleç, 100. Yıl Yeni Camii’nde Hüseyin Alkan, Muradiye Camii’nde ise Mümin Çöpür cemaate hitap etti.

Ayrıca Bandırma Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri 600 Evler Camii’nde, Ali Öztaylan Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri Ahmet Selahaddin Camii’nde program düzenledi. Emrullah Sayar ise Tekke Kur’an Kursu öğrencileriyle birlikte Doğruca Mahallesi Camii’nde kandil programını icra etti.

Cemaat yoğun ilgi gösterdi

İlçedeki camilere akın eden vatandaşlar, gecenin manevi atmosferinde ibadetlerini eda etti. İlçe Müftülüğü, kandilin ruhuna uygun şekilde ihya edilmesi için tüm vatandaşları camilere davet ederken, programlara yoğun katılım sağlandı.