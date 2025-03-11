Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında sürdürülen altyapı ve çevre düzenleme projeleri kapsamında, parke taşı döşeme işlemleri titizlikle sürdürülürken, Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki tadilat çalışmaları hız kazandı.

Mezarlık alanında gerçekleştirilen tesviye çalışmalarıyla düzenleme yapılırken, Temizlik İşleri Şantiyesi’nde yürütülen faaliyetler de değerlendirmeye alındı. Ayrıca, Malta Parkı’nda devam eden çevre düzenleme çalışmaları Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından yerinde incelendi.

Çalışmaları sahada takip eden Başkan Mirza, "Kentimizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem altyapı hem de sosyal alanlardaki projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, devam eden çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanarak Bandırmalılar’ın hizmetine sunulacağını belirtti.