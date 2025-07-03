Bandırma Belediyesi, kentsel yaşam kalitesini artırma hedefiyle temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Dursun Mirza, sabahın ilk saatlerinde görev başında olan belediye çalışanlarının özverisine dikkat çekti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, saat 06:00 itibarıyla kentin henüz uyanmadan önce, belediye temizlik ekiplerinin görevlerinin başında olduğunu belirterek, Bandırma’nın sokaklarını titizlikle temizleyerek yeni güne hazır hale getirdiklerini ifade etti.

"Günün ilk ışıklarıyla birlikte tertemiz bir Bandırma için gece gündüz demeden emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz," diyen Mirza, kenti her sabah hijyenik ve yaşanabilir kılmak için görev yapan belediye çalışanlarının emeğine dikkat çekti.

Bandırma Belediyesi, kentsel yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam ediyor.