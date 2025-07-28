Aksaray’da tarım arazisinde çıkan yangında traktör, balya makinesi ve 3 dekarlık alan yandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Mezgitli Yaylası’ndaki tarım arazisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, traktörün arkasına bağlı olan balya makinesi bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek traktöre sirayet ederken, traktör ve balya makinesi alevlere teslim oldu. Rüzgarın etkisiyle alevler tarım arazisindeki anızlara da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 traktör ile 1 balya makinesi demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangında yaklaşık 3 dekarlık arazideki anızlar da yandı. İtfaiye ekipleri inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.