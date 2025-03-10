-Balıkesir’in Balya ilçesinde, kırsal mahallelerde toplu iftar açma geleneği devam ediyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kayalar Mahallesinde köy halkının her Ramazan ayında düzenlediği iftar yemeği yüzlerce vatandaşı buluştu.

Kayalar Mahallesinde toplu iftar geleneği köy halkı iftar yemeğini üstlendi. Kurulan kazanlarda yemekler hazırlanırken, Köy salonunda yüzlerce insan iftar yemeğinde buluştu. İftar öncesi Kur’an ve Mevlit okunurken, ezanla birlikte oruçlar açıldı. Yemekleri köy hanımları servis tabaklarına koyarken, gençler servis etti. İftar geleneğinin yıllardır devam ettiğini söyleyen Kayalar Köyü Muhtarı Serdar Kıranlı, " Her sene yapılan Ramazan ayındaki iftar geleneğimiz, bu yılda nasip oldu. Toplu iftar yemeği için madden ve manevi olarak bizlere destek veren cami cemaati ve yardımsever köy halkımıza teşekkür ederim" dedi. Köyde yapılan toplu iftara katılan vatandaşlar bu güzel geleneğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini istediler.