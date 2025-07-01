Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde işyerlerinde sigara denetimi yapıldı. Ali Çetinkaya caddesinde kırtasiye dükkanından, çay ocağına ve kuaförlere kadar 14 işyeri denetlendi.

Burhaniye’de İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın’ın başkanlığındaki 5 kişilik sigara denetim ekibi 3 aylık rutin sigara denetimi yaptı. Denetimlerde, kapalı alanda sigara içilip içilmediği kontrol edilirken, işyeri sahipleri konu ile ilgili uyarıldı.

Denetime, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Ömer Yiğit Yalçın, İlçe Tütün Yetkilisi Levent Ortak, Sağlık Memuru Hakan Tanrıverdi, Polis Memuru Cem Ediz ve Zabıta Memuru Muhammet İşler katıldı. 3 aylık denetimin gerçekleştirildiğini kaydeden İlçe Sağlık Müdürü Dr.Ömer Yiğit Yalçın, denetimlerin devam edeceğini söyledi, 14 işyerinin denetlendiğini kaydeden Dr, Ömer Yiğit Yalçın, "Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu gün rutin tütün denetimlerinden birini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 14 tane işletmemizi gezdik ve hepsine sigara kullanımı ile alakalı dikkat etmeleri hususları hatırlattık. İçerde sigara içilmesi tamamen yasaktır. Bunun cezası ağırdır. Ve uyarı levhalarının takılması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı açısından bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 3 ayda bir yaptığımız denetimler Haziran ayının son gününde de de ikinci üç aylık denetimi tamamlamış bulunmaktayız. Devamında 3 aylık dönemde tekrar 3 aylık denetimi yapacağız. Denetim ekibinde, Burhaniye Sağlık Müdürlüğü, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü boş rol oynamaktadır. Bu ekimizle beraber denetimlerimiz devam edecektir. Sağlığı korumak açısından bu önlemleri almaya ve gerekli tedbirleri takip etmeye devam edeceğiz" dedi.