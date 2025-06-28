Balıkesir’de İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen araç yangınında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden gelip, İzmir istikamete giden 09 AJN 480 plakalı otomobil Yeniköy civarında yanmaya başladı. Sürücünün otomobilin yanmaya başlaması ile aracını terk ettiği belirtildi. İhbar üzerine Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangın mahalline ulaşarak, yanan otomobili uzun süren çalışmalar sonrası söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz şekilde yandı. Araç yangını ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.