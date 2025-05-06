Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Hıdırellez’i Karınca Deresi kenarında suya taş atarak kutladı. Dere kenarına gelen aileler ve çocukları, dileklerini dileyerek topladıkları taşları dereye attı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor. Karınca Deresi kenarına gelen vatandaşlar dilekler tutup dereye taş attı. Öğrenciler derslerinde başarı dilerken, yetişkinlerde ev araba ve iş dileğinde bulundu. Dilekler yerine gelir mi gelmez mi bilinmez ama, Burhaniyeliler bu geleneği asırlardır sürdürüyor. Derslerinde başarı dilediğini anlatan 7.sınıf öğrencisi Ayça Akbaş," Bu gün Hıdırellez. Bende herkes gibi dereye dilek tutmaya geldim. Derslerimizin başarılı olmasını ve ilerde istediğim mesleğe sahip olmayı istiyorum. Onları diledim" dedi. Gene 7. sınıf öğrencisi olan İrem Güler de, "Ben de ailemle arkadaşlarımla buraya dilek dilemeye geldim. Derslerimin iyi olmasını bir de yani ilerde istediğim şeylerin olmasını istiyorum" diye konuştu. Çiftçi Emin Akgül ise " İnancımız gereği buraya geldim. Allah’tan ne dilersen olurmuş. Evim var. İşim var. Çok şükür. Benim içimden gecen bir hayan damı yapmaktı. Hayvancılık yapmaktı. Burada işte aslı gibi krokisini çiziyorum. İnşallah, yani Allah’a dua ediyoruz. Aslı gibi ahır temelini attık. 6 hayvanlık bir ahır planı çizdik. Allah’a dua ediyoruz versin diye" dedi.