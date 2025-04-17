Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üst yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda geride bıraktığı bir yılı değerlendirdi. Yol arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akın, Balıkesir’in hak ettiği değere ulaşması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Üst yönetimiyle toplantı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldiği günden bugüne geçmiş bir yılı değerlendirerek, emeklerinden dolayı daire başkanlarına teşekkür etti.

Kendisinin talimatıyla şeffaflık ilkesini benimseyerek, kamuoyuna açık iş ve işlemleri gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına özellikle teşekkür eden Başkan Akın, önümüzdeki günlerde planladığı “1. Yıl Balıkesir Buluşması”nda hayata geçirdiği tüm projelerle ilgili kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını belirtti. “Balıkesir Benim Ailem” ilkesiyle göreve geldiği günden bugüne 20 ilçenin tümünde adım atılmadık mahalle bırakmayan Başkan Akın, halkın en iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri ve belediye hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanabilmeleri için tüm imkânları seferber ettiklerini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda şehri kalkındıracak çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.