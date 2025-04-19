Balıkesir’in Susurluk ilçesi Sultançayır mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazada, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikameti Sultançayır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 ABR 739 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Tırın dorsesine ait 880 NH 89 plakalı kısmın da yer aldığı araçtan yola savrulan yükler kara yoluna saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan A.K. isimli sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenerek, cenazesi cenaze nakil ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.