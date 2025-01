Balıkesir Ayvalık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü 2024 yılı boyunca 8440 can dosta dokundu, 1443’ü kedi, 302’si köpek olmak üzere toplam 1745 can dost kısırlaştırıldı, tedavi edildi, aşıları yapıldı ve 62’si sahiplendirildi.BALIKESİR (İGFA) - Ülke genelinde sokak canlısı popülasyonun ve nüfusa oranının en yüksek olduğu kentlerden biri olan Hayvan Dostu Ayvalık’ta, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları yıl boyunca titizlikle sürdürdüklerini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe Belediyesi imkanlarıyla 8440 can dosta dokunmanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilen can dostların ve barınağın diğer sakinlerinin de sahiplendirilmesinde daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Başkan Mesut Ergin ”Yeni hayvan barınağı ile ilgili altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Hizmete açıldığında, can dostların en sağlıklı ve çağdaş koşullarda bakımları yapılacak ve sahiplendirilmeleri için elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. Hayvanseverlerden gelen tüm yardım ve destekler için de herkese teşekkür ediyorum” dedi.