Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kırsal mahalle ziyaretlerinin ardından Altınoluk Mahallesi’nde belediyeye ait Çınaraltı Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ertaş’ın düzenlediği halk buluşması ilgi görerek geniş katılımla gerçekleşti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hafta boyunca kırsal mahallelerde yaptığı ziyaretlerde vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Başkan Ertaş, bu kez Altınoluk sakinlerinin sorunlarını ve önerilerini dinledi. Toplantıya, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş da eşlik etti.

ALTINOLUK’TA YOĞUN KATILIMLI HALK BULUŞMASI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk buluşmasında Başkan Ertaş, tek tek söz alarak yöneltilen tüm soruları dikkatle dinledi ve not aldı. Ardından, not aldığı sorulara sırayla ve kapsamlı bir şekilde yanıt verdi. Başkan Ertaş'ın düzenlediği halk buluşması ve verdiği cevaplar, Altınoluk sakinleri tarafından büyük takdirle

karşılandı.

“BİRLİKTE DAHA GÜZEL BİR EDREMİT İNŞA EDECEĞİZ”

Halkla iç içe olmaya ve onların sorunlarına çözüm üretmeye büyük önem verdiğini belirten Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Kırsal mahallelerimizde olduğu gibi sahil bölgemizde de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Edremit'imizin her köşesinde yaşayan hemşehrilerimizin sesine kulak veriyor, onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Hep birlikte daha güzel bir Edremit inşa edeceğiz." dedi.

Edremit Belediyesi’nin düzenlediği mahalle ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi.