Çorum’un Sungurlu ilçesinde balatalarının ısınması sebebiyle tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Çankırı karayolu Çadırhöyük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 01 VM 532 plakalı tırın dorse kısmında balatalarının ısınması sebebiyle yangın çıktı. Lastik bölümünde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tırı sarmandan söndürüldü.