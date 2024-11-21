Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, COP29 için gittiği Bakü’de Vali Eldar Azizov’la da bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) için Azerbaycan’a giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bakü Valisi Eldar Azizova’la da bir araya geldi.

Azizova, Başkan Büyükakın’ı tarihi Valilik Konağı’nda kabul etti. Yaklaşık bir saat görüşen Azizova ve Büyükakın arasındaki sıcak ve samimi diyalog dikkatlerden kaçmadı. Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyaret sonrası Azizova, Başkan Büyükakın’a Valilik Konağı çıkışına kadar eşlik etti.

“EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK”

Başkan Büyükakın, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendinizi burada bir konuk gibi değil, ev sahibi kabul edin” diyerek kendilerini ağırlayan Bakü Valisi Eldar Azizov’a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükakın devamında yaptığı açıklamada, “Şehirlerimiz arasında hem ticari hem de kurumsal olarak ilişkilerimizi daha güçlü ve sıkı hale getirmek için birlikte çalışma kararı aldık. Bizleri evimizde gibi hissettiren Sayın Azizov’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.