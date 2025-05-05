İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilçede yapımı devam eden proje ve çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin ilk Kent Lokantası 13 Mayıs'ta açılacak.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde gözlemlemek ve bu ihtiyaçlara göre yeni projeler üretmek için saha çalışmaları yapmaya devam ediyor.

İlgili başkan yardımcıları ve müdürler ile gerçekleştirilen saha çalışmasına Sanatçılar Parkı ve bünyesindeki spor tesisinde başlayan Başkan Ovalıoğlu’nun ikinci adresi Bakırköy’de ilk kez hayata geçirilecek Kent Lokantası ve Kent Kafe oldu.

Son hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Ovalıoğlu, Kent Lokantası ve Kent Kafe’nin 13 Mayıs tarihinde Cevizlik Mahallesi Beyaz Zambak sokakta hizmete açılacağının müjdesini verdi. Son durağı Millet Parkı ve çevresi olan Başkan Ovalıoğlu, Kartaltepe caddesinde başlayacak yol çalışması hakkında bilgiler aldıktan sonra Millet Parkı içerisinde bulunan BAKGEM (Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi) binasını ziyaret etti. Millet Parkı içerisinde bulunan binayı, BAKGEM’in Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde daha geniş bir binaya taşınmasının ardından ‘Engelli Merkezi’ olarak değerlendireceklerini belirten Başkan Ovalıoğlu, bu projenin de çok yakında hayata geçeceğinin altını çizdi.

‘Halkın sofrası’ Kent Lokantası’nı Bakırköy’e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek açılış için 13 Mayıs tarihinin müjdesini veren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “İstanbul’umuzda, Ekrem Başkanımızla beraber başlayan Kent Lokantalarının bir yenisini daha Bakırköy’e kazandırıyoruz. Arkadaşlarımız son derece muntazam ve titiz bir çalışma ile Kent Lokantamızı hazırladılar. Bugün son incelemelerimizi tamamladık, sona yaklaşıyoruz. İlk Kent Lokantamız Cevizlik Mahallesi Beyaz Zambak sokakta, vatandaşlarımıza kaliteli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti vermeye 13 Mayıs itibariyle başlayacak” dedi.