Bakırköy Belediyesinin İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları kapsamında ilçede yaşanan su baskını sorunları tarihe karışıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçedeki çevre ve insan odaklı çalışmalar her geçen gün artmaya devam ediyor. İBB’nin köklü kurumu İSKİ ortaklığıyla gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında, Bakırköy’de yıllardır kronikleşen su baskını sorunları tek tek çözüme kavuşturuluyor.

Yücetarla caddesi üzerinde gerçekleştirilen 1.300 metre atık su hattı, 1.250 metre yağmur suyu hattı imalatı sonucunda su baskınlarının önüne geçilmesinin yanı sıra atık su ve yağmur suyu sistemleri ayrıştırılarak Marmara denizine atık su akışı kesiliyor.