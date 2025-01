Kadir Has Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin iş birliğiyle finanse edilen, ekran endüstrisine katkı sağlayacak olan FabriKHAS’ın açılışını gerçekleştirdi. FabriKHAS, film, TV, animasyon, belgesel, reklam ve oyun sektörlerinde çalışan profesyonelleri bir araya getirirken, gençlere de fırsatlar sunacak.

Kadir Has Üniversitesi’nin önderliğinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında FabriKHAS’ın açılışı gerçekleştirildi. İstanbul’da ekran endüstrilerindeki profesyoneller için merkez olması hedeflenen FabriKHAS’ın açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz bulundu.

Türk ekran endüstrisini global ölçekte tanıtmayı ve ortak yapım fırsatları sağlamayı amaçlayan FabriKHAS kapsamında 225 metrekarelik prodüksiyon stüdyosu, post-prodüksiyon hizmetleri, VR stüdyosu, ses kayıt stüdyosu, seslendirme stüdyosu, surround ses kurgu stüdyosu, referans sineması, ekipman ve teknoloji desteği, eğitim ve mentorluk programları yer alıyor.

“Milli teknoloji vizyonuyla adımlarımızı atıyoruz”

Açılışta konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, “Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği ile ortak finansman sağladığımız, rekabetçi sektörler programı kapsamında hayata geçirdiğimiz FabriKHAS projesinin yeni fikirleri filizlendirip somutlaştırmasını, sektörümüze farklı bir soluk getirmesini temenni ediyoruz. Projenin üniversitemize, sektörümüze, ülkemize hayırlı ve uğur olmasını diliyorum. Tüm dünyada alışılagelen düzenin kabuk değiştirdiği ve paradigma kaymalarının yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Çağımızda teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümün hızla esen rüzgarı artık ülkelerin belirleyici unsurları haline geldi. Küresel rekabette öne çıkmak, ekonomilerini güçlendirmek, tam bağımsızlığını ve kalkınmasını sağlamlaştırmak isteyen ülkeler, her alanda teknolojik altyapısını güçlendirme gayreti içerisindeler. Bu anlamda yapay zeka otomasyon ve ileri üretim teknolojilerinin sürdürülebilir trenlerin başat aktörleri konumunda olduğuna şahit oluyoruz. Biz de Türkiye olarak içinde bulunduğumuz bu değişim ve dönüşümün dalgasını doğru okuyor, önümüzdeki fırsatların bir gereklilik olduğu anlayışıyla politikalarımızı belirliyoruz. Rekabet gücümüzü arttırmak ve milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirmek adına adımlarımızı atıyoruz. Bu doğrultuda son 22 yılda güçlü ve altyapısı sağlam bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi oluşturduk” dedi.

“TEKNOPARK sayısını 2’den 105’e yükselttik”

TEKNOPARK’lara değinen Gönüllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan girişimci fabrikası TEKNOPARK’larımızın sayısını 2’den 105’e yükselterek 11 binin üzerinden girişimimizin önünü açtık. Yüz binden fazla AR-GE personelinin çalıştığı TEKNOPARK’larımızda girişimcilerimiz 63 bini aşkın AR-GE projesini başarıyla tamamladılar. 16 bin 500 proje için de çalışmalarına devam ediyorlar. Bu güçlü altyapılar sayesinde fikirlerin, inovasyonun ve teknolojinin sürdürülebilir bir kalkınmayı mümkün kılacağına inanıyoruz. Büyüyen ekonomilerin ve yüksek refaha dayalı sosyal dönüşümün dinamiklerinin teknoloji odağında gerçekleştiği bir dönemin içindeyiz. Bu endüstriler ise ülkelerin kültürel birikimini dijital teknolojilere aktararak küresel trendler doğrultusunda ekonomik değere dönüştürüyor.”

“KOBİ’lerimize 800 milyon euro destek sağladık”

“Bizim yerel anlatılarımız, hikayelerimiz, efsanelerimiz, zengin birikimimiz esasen en sınırsız kaynaklarımızdandır. Bu özgün sermayeyi fikre, değere, bu sektörlere entegre etmek ekosistemimizi ciddi şekilde besleyecektir” diyen Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, “Açılışını yaptığımız FabriKHAS’ın bu vizyonu güçlendireceğine inanıyorum. 5 milyon euro bütçeli proje film sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimize, girişimcilerimize eşsiz hizmetler sunacak FabriKHAS projemizde fotoğraf, ses prodüksiyon, post prodüksiyon stüdyoları, kullanıcı deneyimi laboratuvarı, mini sinema kamera sistemleri gibi yüksek teknoloji ekipmanlar girişimcilerimizin faydalanması adına hazır durumda. Bu proje sayesinde girişimcilerimiz ihtiyaç duydukları ekipmanlara ve hizmetlere kolayca erişebilecek rekabet güçlerini artıracaklardır. AB ile yürüttüğümüz rekabetçi sektörler programımızda ülkemizin KOBİ’lerine bugüne kadar büyük bir altyapı kazandırdık. Programımız altında uygulanan AR-GE, yenilik ve teknoloji transferine yoğunlaştığımız projeler kapsamında sağlık, gıda, tarım, tekstil, otomotiv, makine, hayvancılık gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik yaklaşık 800 milyon euro mali destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

“Bu oluşumları desteklemeye devam edeceğiz”

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has ise yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz aylarda Selimpaşa’da faaliyete geçen Kadir Has Silivri TEKNOPARK’ın ardından sektörel iş birliklerimizi daha da pekiştirecek olan bu platform, film, dizi, reklam, animasyon ve dijital oyun sektörlerinin profesyonellerinin bir araya gelerek sinerji oluşturabilecekleri bir ekosistem olarak planlandı. Bu sayede sektör paydaşları ve öğrencilerimiz İstanbul’un kültür ve sanat merkezinde yer alan Kadir Has Üniversitesi kampüsünden son teknolojiye sahip prodüksiyon imkanlarıyla tasarlamaya, planlamaya ve üretmeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.

“Profesyoneller, genç beyinlerle çalışabilecek”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, FabriKHAS’ın ekran endüstrilerinin bir buluşma merkezi olacağını belirterek, “Üniversitemizde oluşturulan bu ekosistemde alanındaki profesyoneller bir araya gelerek yeni fikirlerini besleyecekler ve platformun geliştirdiği genç beyinlerle çalışabilecekler. Son teknolojiye sahip prodüksiyon imkanlarını burada bulacaklar. Biz de büyük bir heyecanla eserlerini bekliyor olacağız” dedi.

“FabriKHAS gibi bir kuruluşa ihtiyaç var”

Projeyi yürüten Prof. Dr. Asker Kartarı, ekran endüstrisinde dünya çapında gelişmenin önemine dikkat çekerek, “Ekran endüstrisi dediğimiz şey, sinema, film, animasyon, reklam ve dijital oyunu kapsayan geniş bir alan. Biz şu an iyi durumdayız, dünyanın en çok dizi ihraç eden 3’üncü ülkesiyiz ama yavaş yavaş alanımızda zayıflamaya başladık. Çünkü içerik, senaryo, metin konu sıkıntısı çekiyoruz. Bir taraftan yapay zeka gelişiyor onu yakalamamız lazım. Yapay zeka olsa bile ona bir başlangıç noktası verilmesi gerekiyor. Onun için de FabriKHAS gibi bir kuruluşa ihtiyaç var” diye konuştu.

Prof. Dr. Kartarı, “Biz profesyonellere yönelik bir merkez açtık. Onlar burada yeni eserler ortaya çıkaracaklar. Genç yetenekleri de fikir aşamasından alıp yukarı doğru götüren projelerimiz var. Mentorluk, finansa ulaşma projelerimiz var. Bunların hepsinin eğitimlerini verdik ve vermeye devam edeceğiz. Ayrıca yetenek avcılığı dediğimiz bir süreç başlatacağız. Yetenekli gençlerimizin fikirlerini ve onların yaptıkları işleri görerek onları değerlendireceğiz ve bu profesyonellerle temas haline gelmelerini sağlayacağız. O profesyoneller o gençlerden hem beslenecekler hem onları yetiştirecekler. Bizim temel amacımız İstanbul’da ekran endüstrilerini alıp onun ürettiği pastayı büyütmek. Pasta büyüdükçe oradaki iş yeri sayısını, istihdamı artırmak ve yeni insanlara yeni fırsatlar oluşmasını sağlamak. Bunu yapmak için bir 360 derecelik prodüksiyon döngüsü var. Profesyonellerle birlikte çalışacağımız için, kar amacı gütmediğimiz ve hiç kimsenin rakibi olmadığımız için çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.