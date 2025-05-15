Kayseri’de düzenlenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi tohum dağıtım törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "TARSİM için hasar tespitini bütün iller için söylüyorum, inşallah 10 güne kalmaz bitiriyoruz" dedi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, protokol üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri’de faaliyetleri ortaya çıkarmak için tarım ve orman alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri, Anadolu’nun önemli bitkisel ve hayvansal üretim merkezlerinden biridir. Bu nedenle Kayseri’nin bu yönünü ortaya çıkarmak için tarım ve orman alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Kayserili çiftçilerimize son 23 yılda yürüttüğümüz etkin politikalarla güçlü bir alt yapı kazandırdık. 100 milyar lira tarım, orman ve su alanında destek verdik ve yatırım yaptık. Su alanında; 67,3 milyar lira tutarında 181 tesisi hizmete aldık. Kırsal Kalkınma desteklerimizle, Kayseri’nin tarım ve orman altyapısını güçlendirdik. Kayseri’deki ormanlarımızın yeşiline yeşil katmak için, 112 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla yaklaşık 1,7 milyon dekar alana sahip 7 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Bu alanları gıda arz güvenliğimizin teminatı olarak görüyoruz. Kayseri’de üretilen 32 ürünün coğrafi işaret alınmasını sağlayarak, markalaşma yolunda büyük bir adım attık. Zaten Kayseri’nin, dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak kabul edilen Kültepe’de başlayan ticaret geleneğini devam ettirdiğini belirtmeden geçmek olmaz. Bakanlık olarak verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımlarla Kayserili üreticilerimiz hem modern tarımla buluştu hem de üretimde verimini arttırdı. Bitkisel üretimimizi 3,5 kat, süt üretimimizi 3 kat artırdık. Kayseri’nin tarımsal hasılası bu sayede 23 yılda 43 kat arttı. Elbette bu rakamlar Kayseri’nin barındırdığı potansiyeli yansıtmıyor. Hem ülkemiz hem de Kayseri için yaptığımız çalışmalar bugün için yeterli olarak görülebilir, ama yarın için daha çok üretmemiz gerekiyor. Bu nedenle Kayseri’de önümüzdeki dönemde; daha planlı, daha verimli, daha ekonomik tarımsal üretim için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Yumaklı, Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi ile yılda 2 milyar TL ekonomiye katkı verileceğini söyleyerek, "Sadece Kayseri için değil, bölge ve ülkemiz için de önemli olan Kocasinan Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgemizin son durumuyla ilgili bilgileri de sizinle paylaşmak isterim. OTB’mizin Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül Projeleri ile imar planları onaylandı. MTA tarafından 2 adet jeotermal kuyu açıldı, 3. kuyunun sondajı devam ediyor. Mart ayında 2025 yılı yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığımıza teklif ettik. İnşallah yılın ikinci yarısında altyapı inşaatına başlarız. Temel atma töreni için ayrıca tekrar Kayseri’ye geliriz. OTB’mizde bin 227 dekar alanda; 32 adet sera parseli ve 9 adet sanayi parseli yer alıyor. Parsellerin tahsisleri devam ediyor. Yılda 35 bin ton üretim kapasitesine sahip OTB’miz, tamamen faaliyete geçtiğinde yüzde 75’i kadın olmak üzere bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Projenin tamamı için 5 milyar liralık bir yatırım öngörüyoruz. İnşallah tamamen bittiğinde yıllık ekonomimize 2 milyar TL katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Hasar tespit işlemlerini 10 güne kalmaz bitireceğiz"

Zirai dondan zarar gören çiftçilerin hasar tespit işlemlerini 10 güne kalmaz bitireceklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Kayserili üreticilerimiz için bir diğer önemli konu geçen aybaşında yaşadığımız zirai don olayı. Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, İncesu’da yoğunlukla elma ve biraz kayısıda etkilenme oldu biliyorsunuz. TARSİM için hasar tespitini bütün iller için söylüyorum, inşallah 10 güne kalmaz bitiriyoruz. Haziran ve Temmuz’da hasar tazminatları ödenecek. Sigortalı olmayan üreticilerimiz içinse, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerimizin, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde şimdiye kadarki yaptıkları harcamaları için ilave destek vereceğiz. Bunun da hazırlıklarını sürdürüyoruz. Ülkemizin tohumculuktaki konumundan da sizlere kısaca bahsetmek isterim. Tohum bildiğiniz gibi gıda arz güvenliğimiz açısından stratejik öneme sahiptir. Tohumculuk altyapımızı güçlendirmek için son 23 yılda önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların sonucunda bugün Türkiye, tohumculuk sektöründe önemli ülkelerden biri haline geldi. Sertifikalı tohum üretimimiz yıllık 1,3 milyon tona ulaştı. İhtiyacımız olan sertifikalı tohumun yüzde 96’sını yurt içinde üretiyoruz. Türkiye tam 103 ülkeye tohum ihracatı yapıyor. Bakanlığımızla ilgili en fazla dezenformasyona maruz kaldığımız konuların başında tohumculuk geliyor. Rakamların ortaya koyduğu gerçek, tohumculukta net ihracatçı ülke olduğumuzdur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "Sayın bakanımızın Kayseri’ye teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tohum işiyle ilgili inşallah 2022 yılında çıkardığımız yasayla beraber bizim artık sözleşmeli tarıma geçmenin yöntemini bulmamız gerekiyor. Onunla ilgili gayretlerimizi ortaya koymamız gerekir. Bakanlığımız bu konuda çok fedakar çalışıyor. Konuya hakimiyeti üst seviyede. Önemli bir yasa çıkardığımıza inanıyorum. 2. mevzuat düzenlemelerini de yaptılar. Bundan sonra iş Ziraat Odalarının, çiftçi kardeşlerimizin ve bu konuyla ilgili gayret gösteren kooperatifleridir. İnşallah önünü açarak, engelleri ortadan kaldırarak çiftçimizin neyi üreteceğini, ne zaman satacağını, kime kaç paraya satacağını önceden bileceği bir konuma geçecek diye düşünüyorum. Değerli bakanımızın bu çalışmalar çerçevesindeki verdiği katkılar, tekrar Kayserimizi şereflendirmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da, "Ben yeni Türkiye Yüzyılı’nda Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde dünyada kendi kendine yetebilecek ender ülkelerden biri olan ülkemizin bundan sonra daha ileri seviyelere Tarım Bakanımızın liderliğinde devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah bu tohum dağıtma törenimizin de çiftçilerimiz için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Dağıtılacak tohumlar ile inşallah yaklaşık 40 bin dekar alanın tarımsal üretime kazandırılması hedefleniyor. Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. Talimatınızla var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile ilimizin tarımsal üretimine sonsuz destek veren bakanımıza, valimize, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş’a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalışma arkadaşlarım ve tüm çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve protokol tarafından çiftçilere tohum çekleri teslim edildi.