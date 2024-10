İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin meydana geldiği Malatya’da AFAD Koordinasyon Merkezinde toplantıya katıldı. Yerlikaya, 187 vatandaşın depremden etkilendiğini, 43 vatandaşın ise gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Malatya’nın Kale ilçesinde sabah 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Malatya’ya hareket eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, "Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ’da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok" diye konuştu.

"Saha taraması gerçekleştirdik"

Depremin olduğu ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve yerleşim yerlerinde tarama gerçekleştirdiklerini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremden Kahramanmaraş ve Tunceli illerimiz de etkilendi. Depremin olduğu ilk andan itibaren biz bu haber bize geldiği an AFAD Başkanlığımızdan 18 dakika sonra depremi merkez üssü az önce de ifade ettiğim gibi Malatya talep olduğunu ilk önce Cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik. Hemen süratle valilerimiz ile irtibata geçtik. Depremin hemen ardından Malatya Valimiz başta olmak tüm vali AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir ve il belediyeleri ilçe belediyeleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları bir koordinasyon süreciyle birlikte ilgili yerleşim yerlerinde mahalleler köy köy saha taraması gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“112 çağrı merkezine 15.00 itibariyle bin 112 ihbar geldi”

Bakan Yerlikaya, “Başta ilk etapta biliyorsunuz saat aramalarında gelen ihbarlar önceliği ile başlıyoruz, akabinde diğer taramalarını da yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri bakanımızın talimatıyla süratle hemen faaliyete geçtiler. 2 genel müdür, 3 daire başkanımız, Malatya ilinde genel müdür ve 2 daire başkanımızdan Elazığ ilinde görevlendirildi. Yani 10 hasar tespit ekibi Malatya’da 10 hasar tespit ekibi de Elazığ’da görülüyor. Diğer illerle hasar tespit komisyonları yetecek sayıda her hem Malatya’da hem de Elazığ’da bugün bu an itibariyle hasar tespitlerine başladı. AFAD’dan 55 araç 210 personelimiz ile jandarma emniyet teşkilatımızda 3 IH ile bir insani keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz anlık gelişmeleri takip ediyor. Şu ana kadar 112 çağrı merkezimize saat 15.00 itibariyle bin 112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963’ü bilgi 149’u yardım amaçlıdır. Biliyorsunuz saat 11.00’e doğru açıklamıştım Ankara’dan gelmeden, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ’da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi” ifadelerini kullandı.

"Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok"

Sağlık Bakanlığından alınan bilgileri paylaşan Yerlikaya; Malatya’da 33, Elazığ’da 32, Adıyaman’da 18 ve Diyarbakır’da 17 olmak üzere depremi yaşayan diğer kentlerle birlikte toplam 187 vatandaşın yaralandığını belirterek, "43 vatandaşımız şu ana kadar gözetim altında tutuluyor. Diğerleri ayaktan tedaviyle taburcu edildikleri bilgilerini buradaki arkadaşlarımız da bize arz ettiler. Meydana gelen deprem nedeniyle bunu da valilerimiz açıkladı. Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman illerimizde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Şunu da ifade etmemiz lazım; süratle Malatya’nın Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldi. An itibariyle kaya düşmesi sonucu kapanan yollarımız bulunmamaktadır. Depremden etkilenen illerimizde enerji kesintisi yoktur. Altyapı hasarı yoktur. Su kesintisi ihbarı yoktur. Hastanelerimizin binalarında da şu ana kadar arkadaşlarımızın tamamı gözlemsel yapmış olduğu tespitlerle ilgili de en ufak bir olumsuzluk olmadığını da hamdolsun bizlere iletmişlerdir. Depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza her birine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Her zaman ifade ediyoruz. Rabbim bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden şehirlerimizi ülkemizi korusun diyoruz” diye konuştu.