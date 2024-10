İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin yaşandığı Malatya’da esnafla bir araya geldi.

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, ardından merkezde bulunan dükkanları tek tek ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, esnafa devletin her türlü afet durumunda seferber olduğunu söyleyerek her an yanlarında olduklarını ifade etti.