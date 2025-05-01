İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, 79 ilde yapılan 127 açık hava toplantısı başvurusunun tamamına izin verildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Yerlikaya, “Bizim milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum” dedi.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilde 127 açık hava toplantısı için yapılan müracaatların tamamına mülki idare amirliklerince izin verildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, emekçilerin bu özel gününü huzur içinde kutlaması için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.