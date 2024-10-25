Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, "Türkiye’de 152 liman olan sayımız, 21 yılda 217’ye ulaştı. Bundan sonra da inşa edilecek limanlar Yeşil Liman şartlarına uygun yapılacak" dedi.

Türkiye’de ilk kez Tekirdağ’da özel bir limanda uygulanan gemilere elektrikli enerji sisteminin devreye alınması için limanda düzenlenen açılış programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, çevre dostu teknolojilere geçiş geleceğimiz için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Ünüvar, "Mavi Vatan’ımız Türkiye’nin 2023 yılındaki dış ticaret hacmi miktar olarak yüzde 87,5’i de deniz yoluyla taşıdı. Deniz ticaretimizin ana bileşenlerinden olan limanlarımız, ülke ekonomisi açısından da büyük önem arz etmekte. Limanlarımızın kapasitesini geliştirme anlamında attığımız adımlarda bugün daha güçlü ve rekabetçi bir deniz sektörüne sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye’de 152 liman olan sayımız, 21 yılda 217’ye ulaştı"

Bakan Yardımcısı Ünüvar, "Türk denizciliğinin son 21 yılda katettiği mesafeyi, uluslararası arenada elde ettiği büyük başarıları ve son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyorum. 152 liman olan sayımız, 217’ye ulaştı. 2023 yılında 521 milyon ton yük elleçledik. Limanlarımızda artan yük hacmindeki en büyük payda konteyner taşımacılığında 2023 yılında hacmimiz yaklaşık 12,6 milyon TEU’ya ulaştı. Limanlarımız, dünyada ilk 100 liman arasında girdi. Denizcilik sektöründe sürdürebilirlik ve çevre dostu teknolojilere geçiş geleceğimiz için kritik bir öneme sahip. Bu doğrultuda deniz taşımacılığında çevresel etkileri azaltmak ve filomuzu daha modern yeşil enerji kaynaklarıyla donatmak amacıyla da bakanlık olarak önemli adımalar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra da inşa edilecek limanlar Yeşil Liman şartlarına uygun yapılacak"

Deniz ticaretinde limanların ülke ekonomisi için önem arz ettiğini de ifade eden Ünüvar, "Liman tesislerimiz için uzun yıllardır sürdürdüğümüz Yeşil Liman uygulamasını da güncelledik ve 2023 Kasım ayında yayınladık. Bundan sonra da inşa edilecek limanlar Yeşil Liman şartlarına uygun yapılacak. Enerji tüketiminin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji kaynaklarından karşılanması, altyapısı olan yerlere sahil bandından elektrik sağlanması, atık suların geri dönüşümlerinin sağlanması gibi tedbirlerde buna teşvik sağlayacak. Amacımız Türkiye’yi denizcilikte yeşil ve dijital dönüşümün öncüsü olarak konumlandırmak. Bu çevreye de yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerimize önemli katkılar sağladık. Enerji depolama, hidrojen, karbon yakalama, dijitalleşme gibi teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan araştırma ve inovasyon çalışmalarıyla 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik taahhüdümüzü gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Ünüvar, Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisi’nin çevre kirliliğini azaltılması konusunda çok anlamlı bir proje olduğunu aktararak, tesisin hizmete alınmasını sağlayan liman yetkililerine teşekkür etti.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve liman yetkilileri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle gemilerin enerji ihtiyaçlarını elektrikle karşılayacak sistem devreye alındı.