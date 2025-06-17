Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Onur Doğan İlkokulu’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek dönem sonu etkinliklerine katıldı, öğrencilerle oyun oynadı ve öğretmenlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’daki Şehit Onur Doğan İlkokulu’na sürpriz bir ziyaret yaptı ve dönem sonu faaliyet haftası etkinliklerine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Bakan Tekin'in okul bahçesinde aniden karşılarında görünmesi, öğrenciler ve öğretmenler arasında büyük sevinç ve şaşkınlık oluşturdu.

Öğrencilerle halat çekme yarışına katılan, çuvalla koşu yarışının startını verdi ve kaşıkla yumurta taşıma yarışını izleyen Bakan Tekin, renkli anların yaşandığı etkinliklerde, öğrencilerin coşkusu dikkat çekti.

“ROBOT DEĞİL, ÇOCUK YETİŞTİRİYORUZ”

Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Tekin, meslektaşlarıyla eğitim politikaları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Öğretmenler, mezuniyet törenlerinin okul bahçeleriyle sınırlandırılması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve dönem sonu etkinlikleri için teşekkür etti. Tekin, göreve geldiğinden beri uygulanan yeniliklerin öğretmen istişarelerinden doğduğunu vurgulayarak, “Okuma bayramlarının mayıs ayına çekilmesi, sınıf annesi uygulamasının kaldırılması, cep telefonu kullanımına yönelik önlemler, ilkokullarda sınavların kaldırılması ve gelişim raporu uygulaması bu toplantıların ürünü” dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne ilişkin öğretmenlerden geri bildirim alan Tekin, karekodlu kitapların öğrencilerce sevildiğini ve sadeleştirilmiş müfredatın olumlu etkilerinin görüldüğünü öğrendi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Okul Müdürü Özlem Erdoğan da, ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Sosyal medyada bizi takip etmeniz bile bize büyük motivasyon sağlıyor. Okulu sevdirmemize destek olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi. Öğretmenler, ses sistemlerinin yenilenmesi ve folklor kıyafetleri talebinde bulundu.