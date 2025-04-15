TOKİ’nin 2020 Elazığ depreminin ardından Malatya’nın Kale ilçesine yaptığı konutlar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de 16 Ekim’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar görmedi. İlçeden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "TOKİ ile Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanında afetten etkilenen illerde sağlam ve güvenli konutlar inşa etmeye devam ediyor. 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya’nın Kale ilçesine de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri inşa etti. Proje kapsamında 16 derslikli bir okul da ilçeye kazandırıldı. TOKİ’nin 2020 Elazığ depreminin ardından Malatya’nın Kale ilçesine yaptığı konutlar, hem 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hem de 16 Ekim’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar görmedi. İlçeden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "TOKİ ile Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu" dedi.

"Artık deprem sırasında evden dışarı çıkmıyoruz"

Görüntülerde yer alan hak sahibi Neriman Karadağ, deprem sırasında sokağa çıkma gereği görmediklerini ifade ederek, "6 Şubat depreminde bile hiçbir hasar almadık. En son yaşanan deprem, Kale ilçesinde olduğu için çok daha şiddetliydi ama yine de hiçbir hasar almadık. Yapılan TOKİ evleri depreme dayanıklı, güvenli olduğu için hiçbir korku yaşamadık. Allah herkese böyle TOKİ evleri nasip etsin. TOKİ evinden başka ev tanımam" dedi. Evinin sağlamlığına çok güvendiğini anlatan Karadağ şöyle devam etti: Torunlarım da biz de yastığa başımızı rahat koyabiliyoruz. Deprem oluyor mesele, benim eşim çay demliyor. Biz çay içiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Herkes dışarıda otururken biz evimizden dışarı çıkmıyoruz. Ayrıca, her şey ayağımızın altında. Devlet hastanesi burada. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise burada. Jandarmamız var. Evimizin etrafı çok güzel. Böyle insanlar olduğu sürece Türkiye’nin beli yere gelmez. Bizi kimse yıkamaz. Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varmış, iyi ki biz bu evlere gönül ferahlığıyla oturabiliyoruz" dedi.

"Zeminimiz sağlam, yapılar sağlam"

Bakanlığın sunduğu imkanlarla yeni dükkanlarına yerleştiklerini belirten kuaför Veysel Bilici, "Daha önceki kaldığım yerde o kadar bir büyük bir travma yaşadık ki. Her an dükkanın başımıza yıkılacağını hissediyorduk ama gerçekten burada çok farklı bir durum var. Daha güvenilir. Daha geniş ve ferah. Deprem anında da çalışıyorduk ama sarsıntıyı fazla hissetmedik" şeklinde konuştu. Çay ocağı işletmeciliği yapan Enes Ayben de "TOKİ geldiğinden beri çok şükür hiçbir yıkımla veyahut da bir hasarla karşılaşmadık. Ondan önceki süreçte evlerimiz hep hasar gördü, yıkılanlar oldu, kaybımız oldu. Depremler yaşanıyor, artçılar yaşanıyor. Hiç fark etmiyoruz bile. Zeminimiz sağlam, yapılar sağlam. Daha önce herkes buradan gitmek istiyordu ama TOKİ konutları yapıldıktan sonra herkes buraya gelmek istiyor. Güven arttı" dedi. Birsel Baykal ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde evlerinde olduklarını ifade ederek, "Evimizde herhangi bir çizik, bir çatlak, herhangi hiçbir şey olmadı. En güvenilir evler TOKİ’dir diyebilirim" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da Kale ilçesinde 268 konut, 1 cami ve 3 iş yerinin yapımına başlandı. (ME