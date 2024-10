Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da rezerv alanlarında incelemede bulundu. Bakan Kurum, şu ana kadar 101 bin 254 konutu teslim ettiklerini belirterek, 2024 sonuna kadar toplamda 200 bin konutu teslim etmiş olacaklarını vurguladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’a teşekkür ederek, şu ana kadar 101 bin 254 konutu teslim ettiklerini belirterek, 2024 sonuna kadar toplamda 200 bin konutu teslim etmiş olacaklarını vurguladı.

“Baykar Şirketine teşekkür ederim”

Bakan Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’a teşekkür ederek, “Kahta’dan Gölbaşı’na, Çelikhan’dan Besni’ye tüm Adıyamanlı hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Afetzede kardeşlerimize, Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Hemen ifade etmek isterim ki; Adıyaman’ımıza her gelişimizde, bir önceki günden daha fazla yuvamızın sahipleriyle, iş yerlerimizin esnafımızla buluşmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Ben hem şu anda önünde bulunduğumuz şantiyemizde çalışan hem de 11 ilimizin her yerinde alın teri döken; 153 bin işçi, mimar, mühendis kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretimiz kapsamında, Örenli mahallemizde, Baykar Şirketi tarafından inşa edilen yeni yuvalarımızı da burada ifade etmek isterim. Ben Adıyamanlıların huzurunda, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a, Haluk Bayraktar beye çok teşekkür ediyorum. Bilhassa, bu vatana böyle kıymetli evlatlar kazandıran, daima hayrı ve hakkı destekleyen merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizi rahmetle yad ediyorum. Tabi Selçuk Bayraktar deyince akla Teknofest geliyor. Bildiğiniz gibi, Teknofest, bu yıl depremden etkilenen 11 şehrimizden biri olan Adana’mızda düzenleniyor. Buradan; geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline selamlarımızı gönderiyoruz. Yarışmalara katılan her bir gencimizi sevgiyle kucaklıyoruz, tebrik ediyoruz” dedi.

“Son üç ayda 60 bin yeni konutun daha inşasına başladık”

Son üç ayda 60 bin yeni konutun daha inşasına başladıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Bugün üzerinde bulunduğumuz deprem bölgesinde; ilk günden bu yana devlet millet birlikteliğini ortaya koyduk. Bu bölgeyi, yeni bir milli mücadele alanı olarak gördük. İşte bu inançla 11 ilimizde 452 bin konut ve iş yerini kapsayan projelerimiz için ortak akılla, istişareyle, tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. 11 şehrimizde 332 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşaatını başlattık. Sadece son üç ayda 11 ilimizin şehir merkezlerinde, yeni yerleşim yerlerinde ve köylerinde tam 60 bin yeni konutun daha inşasına başladık” şeklinde konuştu.

“2024 sonuna kadar toplamda 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz”

2024 sonuna kadar toplamda 200 bin konutumuzu teslim edeceklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Şu ana kadar 101 bin 254 konutu teslim ettik. İnşallah 2024 sonuna kadar toplamda 200 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde; 11 ilimizde 14 milyon insanımızın tamamı; huzurlu, güvenli, yeni bir hayata başlamış olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman’ımızda 14 bin 605 yeni işyeri ve konut teslim ettik”

Adıyaman’da 14 bin 605 yeni işyeri ve konut teslim ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Adıyaman’ımız milletimizin gözbebeğidir. Hazreti Safvan’ın, Milli Mücadelenin yiğitleri Besnili Reşit Ağa’nın, Kahtalı Bedir Ağa’nın yurdudur. Bu değerleri yetiştiren; merhametin ve mertliğin timsali Adıyamanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Ecdadın dediği gibi; ’bu hayattaki en güzel yer, bir duanın içinde yer almaktır.’ Biz Adıyamanlıların duasında yer almak için, çocuklarımızın güvenli yuvalarda huzurla büyümesi için canla başla çalışıyoruz. Şu ana kadar Adıyaman’ımızda 14 bin 605yeni yuvamızı ve iş yerini vatandaşlarımıza kazandırdık. Ve inşallah yılsonuna kadar toplam 7 bin 228 konut ve işyerini depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Adıyaman Meydan Projemizle şehrimize, işlevsel, estetik, geniş bir meydan kazandırmak istiyoruz. Şehrimize yeni bir nefes alanı açmayı arzuluyoruz. Meydanımız dükkanları, ofisleri, kütüphanesi, müzesi, okulu, camileriyle gençlik merkezi, parkı ve kafeleriyle; her türlü sosyal ihtiyaca cevap veren bir eser olacak. Bir ay önceki ziyaretimizde vatandaşlarımızın talebi alınarak, çoğunluğun sağlanması halinde projeyi gerçekleştireceğiz demiştik. Gelinen süreçte vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık. Yüzde 70 gibi yüksek bir çoğunluğun talebiyle projemizi hayata geçireceğimizi buradan müjdelemek istiyorum. Şunu da ifade etmek isterim. Eski Hükümet konağının bulunduğu alanımızı da hazine mülkiyetine aldık. Burada 1-2 katlı ticari alanlar yaparak, Atatürk bulvarındaki ticari ve sosyal canlılığı arttıracağız. Tabi burada hiçbir kardeşimizi de mağdur etmemek adına Vatandaşlarımıza kira yardımı ve konteyner imkanı da sunacağız. En kısa sürede, tahliye sürecine de başlayacağız. Yine bundan 130 yıl önce yine bir depremde yıkılan, tarihi 500 yıla dayanan Ulu Cami’miz için de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bakanlık olarak verdiğimiz desteklerle, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla; Ulu Camimizde yeniden ezan seslerini yükselteceğiz. Adıyaman Üniversitesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve 71 adet lojmanın, Örenli Mahallemizde 500 kişilik camimizin ihalelerini gerçekleştirdik, yapımlarına başlıyoruz. Ve yine İndere’de de bin 500 kişilik camimizin de inşaatına en kısa sürede başlıyoruz. Burası Adıyaman. Burası, Pera Antik Kenti’yle, Cendere Köprüsü’yle, Nemrut Dağı’yla dünya mirasına ev sahipliği yapan bir kültür atlasıdır. Adıyaman’ımız genç nüfusu, alternatif enerji potansiyeliyle çok büyük fırsatlara sahiptir. Adıyaman’ın sahip olduğu bu değerleri güçlendirmenin yolu da şehrimizi bir an önce yeniden imar etmekten geçiyor. Tam da bu noktada şunu ifade etmek istiyorum. Bizim, hiçbir devletin güç yetiremeyeceği işleri başaran güçlü bir devletimiz var. Kaynağımız, projemiz, irademiz var. Daha da önemlisi; azmimiz, hızımız, millet sevdamız var. Allah’ın izniyle; ekonomik şartlar ne olursa olsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizde depremin yaralarını saracağız. Tek bir kardeşimizi evsiz, ocaksız, çatısız bırakmayacağız. Tek bir annemizi, yavrumuzu; geleceğe dair umutsuz bırakmayacağız. Biz deprem bölgesine gelip selfi çekip ayrılanlardan olmadık, olmayacağız. Biz, depremden sonra, turistik bir ziyaret gibi buraya gelip, çay içip, sohbet edip gidenlerden olmadık. İlk günde buradaydık, son güne kadar da, son yuva dolana kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açsın, işlerimizi kolaylaştırsın diyorum. Rabbim bizi vatandaşlarımıza mahcup etmesin diyorum” diye konuştu.