Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alma sistemi "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi"nin lansmanına katıldı.

Türkiye’nin kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Lansman Programı’nda yaptığı konuşmada, "Bugün burada; devlet güvencesi olan, faizsiz çözümler sunarak; insanımızı ev, araba ve iş yeri hayallerine ulaştıracak çok güçlü bir adım atıyoruz. Uzun dönemli bir çalışmanın ürünü olan, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’mizi aziz milletimize kazandırıyoruz. Vatandaşımıza sunduğumuz bu yeni sistemle, bir ilki gerçekleştiriyor; Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak kentsel dönüşüm ve konut hamleleriyle vatandaşın yanında olduklarını belirten Bakan Kurum, "Ailelerimiz için güzel evlerde çocuklarını büyütmenin, esnafımız için kira derdi olmadan o hayal ettiği iş yerine sahip olmanın, hayalini kurdukları arabayla seyahat etmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de vatandaşlarımızı devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyor, bütün yolları açıyor, bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Basitçe ifade edilmesi gerekirse ‘Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı’ olsun istiyoruz" diye konuştu.

"Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır"

Bakan Kurum, yeni sistemin ayrıntılarını şu ifadelerle açıkladı:

"Her şeyden önce; bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Her vatandaşımız, kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek. Faizsiz Finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç veya iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek. Burada vatandaşımıza iki model sunacağız. Birinci modelimizde; Çekiliş Sistemi olacak. Yani her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle, sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. İkinci modelde ise çekilişin olmadığı, Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişle değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. Çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek isterse tutarı taksitlere bölerek evini, arabasını satın alabilecek. Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından, kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanacak. Vatandaşımız evinde oturmanın, dükkanını işletmenin, aracına binmenin mutluluğunu yaşarken kalan taksitlerini de rahatlıkla ödeyebilecek."

Bugüne kadar yürütülen sosyal konut kampanyaları ve deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Bakan Kurum, "Tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde yapımı devam eden 280 bin sosyal konutumuzu hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yılsonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyasıyla; gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz. Milletimizin yaşadığı her badirede devlet güvencesiyle yanında olduk. Asrın felaketiyle hep birlikte sarsıldık. Sel ve yangın afetleriyle sınandık. Ama asla çalışmalarımızın hızını kesmedik, projelerimizi askıya almadık. Daha geçtiğimiz hafta 6 Eylül’de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya’mızda 300 bininci konutumuzun anahtarlarını depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah, yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacak; geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız. Tüm bu çalışmaları, yaşamış olduğumuz küresel ekonomik dalgalanmalar, pandemi sonrası değişen koşullar ve ülkemizin de içinde yer aldığı bölgesel krizlerin gölgesinde başardık" diye konuştu.

"Düzenlememiz milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Resmi Gazete’de yayımlanan "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği" ile vatandaşın yıllardır süren bir sorununu daha çözüme kavuşturduklarına dikkati çeken Bakan Kurum, "Yönetmelik değişikliğimizle vatandaşımızın uzun yıllardır süren bir sorununa neşter vurduk. Kendisine ait arazisi kamu hizmet alanında kalan, yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek ‘İmar Hakkı Aktarımı’ getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Hem yaşanan bir haksızlığın önüne geçecek; hem de vatandaşımızın hizmet alabileceği kamusal yatırımları hayata geçireceğiz. Bu düzenlememiz milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Programda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Başkanı (BDDK) Şahap Kavcıoğlu, "Özellikle kentsel dönüşümde ve şehircilik alanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın çalışmaları ve Sayın Bakanımız Murat Kurum’un şehircilik vizyonuyla Emlak Katılım ve Emlak Tasarruf finansman entegrasyonun önemli bir yapı olacağını düşünüyoruz. Yine Bakanlığımızın sosyal konut politikalarıyla birlikte de tamamlayıcı bir işlevi yerine getireceğini düşünüyoruz. Emlak Katılım Tasarruf Şirketi’nin arzuladığımız, hedeflediğimiz şehircilik ve kentsel dönüşümde Bakanlığımıza önemli bir katkı yapacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım Genel Müdürü ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök ise, "Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan bu yeni tasarruf finansman şirketimiz yalnızca kurumumuz için değil, ülkemiz finans sektörü için de önemli bir adımdır. Faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeline dayalı tasarruf finansman sistemiyle vatandaşlarımızın ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için Emlak Katılım güvencesiyle yanlarında olacağız. Attığımız her adımda ülkemizin ekonomik kalkınmasına, toplumsal refahına ve finansal kapsayıcılığına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bir kamu bankası olarak tasarruf finansman sektöründe sorumluluk almak yalnızca yeni bir şirket kurmak değil, aynı zamanda bu sektöre kamu bakış açısını ve sorumluluğunu da taşımak anlamına geliyor. Bu alanda faaliyet gösterecek olan ilk banka olmanın sorumluluğunun bilincindeyiz. Bugün burada attığımız adım Türkiye’nin tasarruf finansman alanında kat edeceği uzun vadeli yolun en sağlam teminatıdır" dedi.