Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu için Bursa’ya geldi.

Bakan Murat Kurum’u Yenişehir Havalimanı’nda Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ve protokolü üyeleri karşıladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yenişehir havaalanından Bursa Uludağ’daki toplantıya katılmak için hareket etti.

Bakan Kurum’un deprem konusunda riskli bölgelerin başında gelen Bursa’da kent özelinde kentsel dönüşüm için bir çalışma yaptığı ve Uludağ’daki toplantıda bunun detaylarını paylaşacağı öğrenildi.