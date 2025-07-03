Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis’te gerçekleştirdiği program kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin, önümüzdeki süreçte Suriye’nin yeniden inşa sürecinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Kilis temasları çerçevesinde Tekstilkent’te konuşan Bakan Kacır, "İnşallah komşumuz Suriye yeniden inşa edilecek. Sizlerin ellerinden tuttuğu, yüz binlercesi ana dili gibi Türkçe konuşan Suriyeli kardeşimiz, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin, Türk milletinin adeta kültür elçileri, ticaret elçileri, paydaşları ve ortakları olarak Suriye’yi yeniden ayağa kaldıracaktır" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye’nin bölgesel ticaretin merkezinde yer aldığı günlere yeniden dönüleceğini vurgulayarak, "Suriye’nin yeniden ticaretin merkezi olduğu dönemi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.