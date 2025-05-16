Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışını yaptığı SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisini gezerek, buradaki görevlilerden bilgiler aldı.

SEANOP, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde yürütülen "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi" kapsamında SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi kuruldu.

Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesinin ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yapmıştı.

Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisi gezen Bakan Kacır, buradaki görevlilerden tesis hakkında bilgiler aldı.

Bakan Kacır, tesisi gezdikten sonra çok beğendiğini ve bölgenin ekonomisine büyük katkı sunacağını söyledi.

Sinop’ta su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelere yönelik ortak kullanım hizmetleri sunacak olan tesis, su ürünleri üreticilerinin gelirlerini artırmayı, su ürünleri ekosistemini geliştirmeyi ve Sinop’u bölgesel bir cazibe merkezine dönüştürmesi amaçlanıyor.

Su ürünleri sektörüne ortak kullanım hizmetleri sunan tesiste, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile sağlanan destekle ilave edilen balık marinasyon üretim hattında yurt içi ve yurt dışı piyasalara yönelik olarak da lakerda ve balık marinasyon ürünleri üretilecek.

Modern teknolojiyle donatılan SEANOP, su ürünlerinin hijyenik şartlarda işlenmesi, şoklanması ve uzun süreli saklanmasını mümkün kılarak hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik güçlü bir üretim altyapısı sağlayacak.

Bu stratejik yatırım sayesinde, Sinop’un su ürünleri sektöründe sahip olduğu potansiyeli daha etkin şekilde değerlendirilecek, bölge ekonomisine yüksek katma değer kazandırılacak ve yerel düzeyde istihdam imkanları sunacak.

Açılışı yapılan tesisin finansmanına, Sinop’ta ki yerel kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek kendi öz sermayeleriyle; bilahare iştirak ettiler. Hayata geçirilen tesis, bölgenin en büyük su ürünleri alanındaki yatırımı olarak dikkat çekiyor.

Tesis ziyaretinin ardından davetlilere balık ürünlerinden yapılan çeşitli yemekler ikram edildi.