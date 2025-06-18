Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Baykar ve Leonardo arasında kurulan ortaklık, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacak. Türkiye’nin savunma sanayii ihracatını, Avrupa’nın güvenliğinde oynayacağı rolü, uluslararası diplomasideki etkinliğini güçlendirecek" dedi.

Fransa’daki 55’inci Paris Havacılık Fuarı’nda, insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa’nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo’nun ortak girişiminin imza töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kacır, Baykar ile Leonardo arasında kurulan ortaklığın iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Baykar ve Leonardo arasında kurulan ortaklık, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacak. Türkiye’nin savunma sanayii ihracatını, Avrupa’nın güvenliğinde oynayacağı rolü, uluslararası diplomasideki etkinliğini güçlendirecek. Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile elde ettiği kazanımları, siyasi, ekonomik ve stratejik başarılarla taçlandırmaya devam edecek. Bu zor coğrafyada, bugüne kadar olduğu gibi barış ve istikrar adası olmayı sürdürecek olan Türkiye’nin gücü, inşa ettiğimiz uluslararası ittifaklarla perçinlenmeye devam edecek. Hayırlı olsun."