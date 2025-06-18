Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim veren 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nun öğrencileri, uluslararası olimpiyatlarda elde ettikleri derecelerle Türkiye’yi gururlandırdı. 2/E sınıfı öğrencileri Hüseyin Çınar Tabağ ve Kemal Deniz Yılmaz, bilim, matematik ve zekâ alanlarında önemli başarılara imza attı.

Uluslararası Sigma Bilim Olimpiyatı’na katılan Hüseyin Çınar Tabağ, Türkiye birincisi olurken, dünya genelinde ise dördüncülüğü elde etti. Aynı sınıftan Kemal Deniz Yılmaz ise Uluslararası Sigma Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye beşincisi ve dünya ikincisi, Sigma Zeka Olimpiyatı’nda ise Türkiye ikincisi ve dünya dördüncüsü olarak adını uluslararası başarı listesine yazdırdı.

Okul Müdürü Önen: "Cumhuriyetin 100. yılına yakışır başarılar"

100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Tahir Cengiz Önen, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle anlamlı ve büyük başarılar görmek bizler için onur verici. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyorum" dedi.