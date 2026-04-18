Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. Çeşitli ülkelerden üst düzey isimlerin de katıldığı görüşmelerde bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkanları ile sanayi, teknoloji ve uzay alanındaki ortak çalışma fırsatlar ele alındı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü iş birlikleriyle katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğu küresel vizyona dikkat çekerek, 'Antalya Diplomasi Forumu marjında, Kosova Başbakan Yardımcısı Sayın Fikrim Damka, Sırbistan Dışişleri Bakanı Sayın Marko Uri, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawat, Singapur Devlet Bakanı Sayın GanSiow Huang, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı, önceki dönem Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Celso Luiz Nunes Amorim, Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Sayın Christian Feichtinger ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü iş birlikleriyle katkı sunmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.