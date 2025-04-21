Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis’e geldi.

Bakan Işıkhan, programı kapsamında ilk olarak Kilis Valiliği’ni ziyaret etti. Kilis Valisi Tahir Şahin ve protokol üyeleriyle bir araya gelen Işıkhan, selamlaşma ve görüşmenin ardından valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Işıkhan, valilik ziyareti sonrası depremzede kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesine yönelik yürütülen proje kapsamında düzenlenen seminer programına katılacak.