Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar ve kara para trafiğine yönelik yürütülen 'Paymix-3' operasyonuyla organize suç örgütlerine ağır darbe indirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, küresel ölçekte faaliyet gösteren yasa dışı ağların deşifre edildiğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda; aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı tespit edilen suç ağının çökertildiğini aktaran Gürlek, sistemin kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden işlediğini belirtti.

Operasyon kapsamında 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısının hedef alındığını kaydeden Gürlek, sunucuların devre dışı bırakıldığını, sistemlerde yer alan 15 milyon kullanıcı verisi ile bin 200 internet uzantısına yönelik erişimin kesildiğini açıkladı.

Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüphelinin hedef alındığını belirten Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerle finanse edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandığını ifade etti.

Bakan Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik ederek, 'Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerini kullandı.